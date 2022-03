Napoli-Milan, Spalletti live: «Rendiamo immortali le nostre carriere»

È il giorno di Luciano Spalletti. Alla vigilia del big match scudetto Napoli-Milan, il tecnico di Certaldo risponde alle domande dei cronisti.

Il big match

«Chi sta meglio non lo so, lo dirà la partita. Noi siamo al meglio possibile, al top delle nostre possibilità per giocarla. Noi, così come il Milan, abbiamo avuto tanti problemi nel percorso tra infortuni e contagi, merito ai calciatori che hanno avuto sempre determinazione e voglia di vincere. Con le difficoltà abbiamo creato la nostra forza. E faccio i complimenti al Milan e a Pioli: in questi tre anni hanno costruito una grande squadra, sono un club forte».

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Napoli-Milan, la chiave tattica: cinque super duelli per la vittoria GLI AVVERSARI Napoli-Milan, Pioli avrà Ibrahimovic: «Prima o poi devo... LA CURIOSITÀ Ucraina, il messaggio del Napoli: #StopWar in tutte le lingue azzurre

Le sensazioni della vigilia

«Le sensazioni sono buone perché siamo motivati al massimo. Stiamo scrivendo una bella storia noi e il nostro pubblico, nello stadio che fu di Maradona e speriamo di avere la sua benedizione. Così si diventa più forti. Col pubblico al nostro fianco ci sentiamo bene, sarà una bella notte».

Le vittoria di Roma

«Dopo Cagliari le critiche erano altre, ma sono cose che ci sono nel nostro mestiere. A Roma abbiamo ritrovato il mancino di Fabian, la qualità di Ounas e quella di Insigne che si era un po’ annebbiata. Così come la nostra capacità fisica che ci fa competere faccia a faccia con tutti gli avversari. La qualità fa la differenza».

Il sogno scudetto

«Io bravo? I bravi sono quelli che vengono al campo ogni giorno e lavorano sempre allo stesso modo, al di là dei risultati. Ma la differenza la fa sempre la squadra quando scende in campo. La parola scudetto io la posso pronunciare sempre, noi vogliamo giocarci le nostre chance, quelle che abbiamo, sappiamo di giocarci moltissimo e di rendere immortali le nostre carriere. Ma il campionato è tutto da giocare: ci sono squadre fortissime e dipenderà da molti fattori. Magari gli altri sono più forti di noi, ma difficilmente possono essere più motivati di noi. Forse non basterà ma noi vogliamo giocarcela».