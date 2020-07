Continuare la striscia positiva del post covid con il difficile compito di arrivare al top all'8 agosto per la sfida al Barcellona. Questa la doppia missione del Napoli al San Paolo contro il Milan, altra squadra al top della forma dopo la ripresa. Il successo di Genova ha detto che gli azzurri hanno superato il ko di Bergamo e l'addio al sogno di rimonta Champions, ora gli stimoli di classifica non sono tanti ma la sfida ai rossoneri ha un fascino che Insigne e compagni vogliono fare proprio. La sfida al Milan è anche la sfida di Rino Gattuso al suo passato, perché è la prima volta del tecnico in panchina contro la squadra con cui ha fatto la storia.

LA PARTITA IN DIRETTA

LE FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic , Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Luperto, Ghoulam, Manolas, Hysaj, Allan, Elmas, Younes, Demme, Lozano, Milik, Politano. All. Gattuso

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Paquetà, Calhanolgu, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, Soncin, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunic, Saelemaekers, Bonaventura, Leao, Maldini. All. Pioli

Ultimo aggiornamento: 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA