Milan-Napoli, su Prime Video il commento di Lavezzi e Cannavaro

Una notte da urlo anche per Prime Video, la piattaforma che questa serà trasmetterà Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. La squadra al commento rievocherà le vecchie sfide: Alessandro Nesta e Clarence Seedorf saranno in compagnia di Fabio Cannavaro e Ezequiel Lavezzi, vecchie stelle di rossoneri e azzurri pronti a raccontare ai tifosi da casa quello che accadrà in campo.

Grande attesa per i tifosi azzurri che già avevano incrociato al commento proprio la coppia formata da Cannavaro e dal Pocho Lavezzi lo scorso settembre. L'argentino e l'ex difensore azzurro erano tornati allo stadio Maradona in occasione di Napoli-Liverpool, sempre con la piattaforma Prime.