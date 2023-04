Napoli-Milan, Fabio Caressa e la teoria del complotto: «Li hanno fatti vincere in vista della Champions»

Contro ogni pronostico il Milan vince, anzi, stravince a Napoli. Tutti i riflettori del calcio italiano (e non solo) sono puntati sui partenopei e su quel bel gioco che non è mai mancato da inizio anno, ma i ragazzi di Stefano Pioli giocano alla perfezione e alla fine il risultato recita: 4 a 0 per i rossoneri. Ma in molti - con ancora negli occhi le splendide prestazioni inanellate dai ragazzi di Luciano Spalletti - avanzano l'ipotesi che possa trattarsi di una cosa voluta... un modo per far abbassare la guardia ai rivali in vista della Champions.

In pochi si sarebbero aspettati che i rossoneri, reduci da un periodo di crisi, potessero portare a casa una nettissima vittoria per 4-0 surclassando tra l'altro sul piano del gioco il Napoli, fin qui dominatore assoluto della Serie A e considerata tra le squadre che giocano il miglior calcio in Europa. Il tutto tra l'altro alla vigilia di una doppia sfida tra le due compagini che vale la semifinale di Champions League che, alla luce di quanto accaduto al Maradona, vede riequilibrarsi i pronostici che fin dal sorteggio davano invece come favoritissimi i partenopei. Ma non finisce qui. Perché il poker rossonero ha dato adito a teorie di natura complottistica, tra cui spicca quella di Fabio Caressa.

“Il @sscnapoli ha fatto vincere il Milan in vista della Champions”. Firmato Fabio Caressa. #napolimilan pic.twitter.com/qZ1Yq5ze0r — Marco Varini (@mvcalcio) April 2, 2023

Su Sky il noto giornalista ha gettato dubbi e ombre sulla netta vittoria del Milan che tanto sta facendo sognare i tifosi rossoneri. Nel corso della trasmissione «Il Club», Caressa spiega che dietro la tanto inaspettata quanto deludente prestazione dei padroni di casa vi sarebbe una strategia ben precisa. Messa in atto proprio in vista del doppio confronto nei quarti di finale. «Ma secondo voi nella testa del Napoli non c’è il fatto che è la prima di tre partite, col campionato già vinto…?», ha chiesto agli ospiti in studio. Ma Beppe Bergomi e Luca Marchegiani non replicano. «Io penso una cosa. Sapete quelli che giocano a biliardo che ti fanno vincere la prima partita così poi tu stai tranquillo…», ha infatti spiegato. Ma gli ex calciatori in studio lo hanno subito interrotto, per nulla d'accordo con questa spiegazione della teoria.

Nessuno tra i presenti se l'è sentita di dar credito alla teoria complottistica di Caressa, ma il giornalista non ha certo cambiato idea. A fine trasmissione, infatti, ha chiosato confermando i suoi dubbi: «Fossi il Milan non mi fiderei di questa palla 8 in buca d'angolo, senza Osimhen. È stata una partita con un clima molto particolare per il Napoli».