LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà il 37enne romano Federico La Penna il fischietto designato dall'AIA in questo weekend per la super sfida di domani sera al San Paolo trae Milan. Insieme a lui, gli assistenti Paganessi e Mondin. IV uomo sarà Abisso, mentre ilsarà gestito dalla coppia Rocchi-Bindoni. In questa stagione, La Penna ha diretto tre volte gli azzurri: vittorie sulla Sampdoria a settembre (2-0) e lo scorso febbraio (4-2 in trasferta), in mezzo anche il pari di Ferrara con la Spal (1-1). Meno positivi i ricordi del: La Penna ha diretto i rossoneri una sola volta quest'anno, nel 5-0 subito contro l'Atalanta.Questi i 6 precedenti diin campionato con gli azzurri:Napoli-Spal 1-0 del 22 dicembre 2018Chievo-Napoli 1-3 del 14 aprile 2019Frosinone-Napoli 0-2 del 28 aprile 2019Napoli-Sampdoria 2-0 del 14 settembre 2019Spal-Napoli 1-1 del del 27 ottobre 2019Sampdoria-Napoli 2-4 del 3 febbraio 2020