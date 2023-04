Napoli-Milan, Di Lorenzo tiene la barra dritta: «Brutto ko ma pensiamo a Lecce»

Ci mette la faccia Giovanni Di Lorenzo, capitano incredulo dopo una serata del tutto negativa: «Non è stata la nostra miglior partita, non ha funzionato niente. È una brutta sconfitta ma non cambia nulla nella nostra stagione, ci fa male ma dobbiamo pensare subito alla sfida contro il Lecce. La Champions non è troppo distante, questa è stata una settimana particolare dopo le nazionali: qualcuno è rientrato a poche ore dalla sfida, non è una scusa ma sicuramente una settimana di lavoro insieme può darci una mano» ha spiegato al fischio finale.

C'è poco tempo per pensarci: in una settimana ancora campionato e Champions League. «Ci aspettavamo un Milan forte, sono stati superiori. Sono i campioni in carica e hanno grandi calciatori. Ci portiamo a casa una brutta sconfitta ma vogliamo riprendere il nostro cammino immediatamente» le parole del capitano azzurro a Dazn.