Insigne, tutti hanno fatto male: «Nessuno ci ricorderà così»

Il capitano ci mette la faccia, Lorenzo Insigne prova a spiegare la sconfitta con il Milan. «Sicuramente ci sono tanti demeriti da parte nostra. Abbiamo lottato fino alla fine, ma senza riuscire a pareggiarla. La cosa che ci dispiace di più è non aver fatto gioire i nostri tifosi, è un grande rammarico» ha spiegato il capitano azzurro. «Era una grande occasione per noi, ma non possiamo piangerci addosso: mancano ancora dieci partite e dobbiamo rialzarci».

«Era inutile parlare nello spogliatoio a fine partita, c'è tanta tristezza, domani a mente fredda analizzeremo tutto, tutti insieme» ha continuato Insigne a Dazn. «Se giochiamo ancora come stasera non ci ricorderà nessuno, ma ripeto: dobbiamo restare tranquilli e pensare alla prossima. Ripartiremo dalle cose buone fatte stasera. La sconfitta ci fa male, difficile spiegarla a parole. Manca tanto, possiamo ancora riprenderci. Ma stasera non abbiamo fatto bene, io in primis».