Napoli-Milan, il doppio ex De Napoli: «Insigne merita lo scudetto»

Napoli e Milan si giocano lo scudetto, una sfida di altissima classifica come negli anni novanta: Nando De Napoli ne vinse due di tricolori con il Napoli e uno lo perse contro i rossoneri. «Il Milan nel 1988 ci fu superiore in quella sfida al San Paolo e vinse 3-2 con merito, poi due anni dopo c'imponemmo noi nettamente per 3-0».

E ora si respira di nuovo quell'atmosfera al vertice della classifica: Napoli e Milan sono in testa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati