Nei suoi dribbling c’è il furore della fame, riparte cento volte e per cento volte con la prima finta inganna Calabria che ritorna su di lui e poi abbocca alla seconda finta, ma gli spazi aperti da Kvaratskhelia servono a poco. Il Milan copre benissimo, e tutto quello che il georgiano fa e rifà serve a poco, diventa un ornamento sul lato sinistro del campo. L’ostinazione di Kvara è da talebano, quella del Napoli meno. Olivera non riesce mai a sfruttare gli spazi che si aprono per le discese infinite del georgiano, che non diventano mai sfondamenti in area e poi gol, ma solo calci d’angolo.

La buona volontà di Kvara è un campo coltivato dal quale verranno altri frutti in Champions League, ma non quest’anno. La sua forza di andare e andare a andare – sembra Bruno Conti dell’82 – con lo stile dolente e la testa sempre alta, senza recriminare, senza lamentarsi, quasi freddo, verso la porta, autolanciandosi, con Zielinski un po’ troppo slanciato, e Ndombele sempre troppo poco ricettivo. La sua interpretazione della partita è stata giusta, in una dispersione di corsa e palloni, slalom e cross che ha portato l’unica vera insidia al Milan, la cui fase difensiva è stata quasi perfetta. Kvara, fedele a sé stesso, ha provato a forzare la blindatura piolesca in ogni modo, in corsa col pallone, con il doppio passo, con il dai e vai, con il dribbling secco, e spesso c’è riuscito ma poi ha tirato alto, poggiato male, oppure è stato coperto da un bravissimo Davide Calabria, in una grande serata, e dietro di lui da un Mike Maignan che viene bucato solo da Victor Osimhen quando non serve più. Il rigore che Kvaratskhelia sbaglia non va contato, non va considerato, non va visto.

È un errore sul quale si fonderà la sua forza, e che farà crescere la sua imprendibilità. Alla sua prima stagione col Napoli, Kvara, ha regalato grandi gol, grandissimi assist, e partite che rimarranno negli occhi e nei ricordi di tutti, per questo, il suo tiro nelle mani di Maignan è il tatuaggio su una ferita aperta prima, e impossibile da rimarginare. L’errore spesso diventa sentenza, ma questa volta non succederà. L’arrivo di Kvara al Napoli è già storia, e questo errore non scompaginerà gli equilibri, anzi, li rafforzerà. Questo errore servirà nelle prossime stagioni, come insegna Michael Jordan: «Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto».

È sbagliando che si cresce, è per accumulo di errori che si diventa campioni. E in una annata così bella e improvvisa, piena di partite memorabili e sorprese e goleade, una uscita così ci sta. Kvara ha abituato tutti a uno show continuo, senza errori, con penetrazioni perfette e gol suoi o dei compagni, ha fatto cadere difese e portieri da agosto ad oggi, e quindi per uno che gli resiste, Maignan, e uno che riesce quasi a contenerlo, Calabria, non c’è da disperarsi. È il calcio bellezza. E soprattutto la fase difensiva fatta bene da Pioli. Kvara avrà altre partite, altri dribbling e altri rigori, diventando sempre più il portatore indiscusso del pallone nel Napoli, che poi genererà gol e meraviglia, conflitti e disordini, cadute ed emozioni. La sua complessità di calciatore è in sere così che si rafforza, perché è evidente che appartiene alla schiera di quelli che cambiano le partite, ma per cambiarle bisogna anche perderle e fallirle. Il suo rigore era dentro, era in porta, era il gol che verrà, quello che non abbiamo ancora visto, che ci farà sorridere di questo mancato.