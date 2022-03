Napoli-Milan con la maglia azzurra: la divisa rossa all'asta per l'Ucraina

Una bellissima iniziativa quella presentata dal Napoli attraverso i canali ufficiali azzurri. Il club di Aurelio De Laurentiis metterà in vendita attraverso un'asta di beneficenza la nuova maglia Maradona Game in rosso, presentata ieri ai tifosi, per poter aiutare i profughi ucraini che in queste ore stanno scappando dal loro Paese a causa del conflitto armato con la Russia.

«Di fronte alla tragedia della guerra, e per aiutare i profughi ucraini che si stanno riversando in molti Paesi europei inclusa l’Italia, la SSC Napoli ha deciso di mettere in vendita le maglie gara "Maradona Game Special Edition" che erano state predisposte per l'incontro di domenica contro il Milan. Il ricavato delle divise, autografate dai calciatori azzurri, sarà devoluto in beneficenza a una onlus attiva all’accoglienza dei profughi» si legge dal comunicato. La gara contro il Milan di domenica verrà quindi giocata con la maglia azzurra.