Una passeggiata in centro, tra le vie di via Toledo, e poi una camminata fino in Galleria Uberto per Katrin Kerkhofs, la moglie di Dries Mertens in dolce attesa. Una vigilia on the road con il pancione (come si vede nello scatto di Sergio Siano) per una donna belga diventata, come il consorte, a tutti gli effetti partenopea.