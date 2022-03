Napoli-Milan, ecco la nuova maglia: è la «Maradona Game» rossa

Non c'è 11 senza 12: il Napoli presenta ai tifosi la 12esima divisa stagionale, una nuova versione della Maradona Game, la maglia ideata e presentata lo scorso novembre in ricordo di Diego Armando Maradona. Dopo il blu, il bianco e l'azzurro già visti, la nuova maglia per il Pibe sarà in rosso e sarà usata già la prossima domenica, nella sfida scudetto contro il Milan a Fuorigrotta.

Anche la quarta versione della Maradona Game sarà messa sul mercato in numero limitato e al prezzo di 150 euro. Le versioni precedenti, utilizzate a novembre, erano andate sold out in pochissimi giorni con i tifosi pronti all'acquisto. La scorsa settimana contro il Barcellona, invece, il club azzurro aveva presentato la versione europea della "Flame" vista in campo anche in campionato, in attesa di vederla anche negli store ufficiali.