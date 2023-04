Infortunato, per una volta. E per una volta tifoso. Victor Osimhen guarderà Napoli-Milan da appassionato, lontano dal campo: il problema all'adduttore lo costringerà a saltare il big match dello stadio Maradona e per una volta a stare in tribuna, lontano dai compagni di squadra. Che però non abbandona: «In bocca al lupo ragazzi» il messaggio del bomber nigeriano agli azzurri sui social prima del fischio d'inizio.