Napoli, Politano rialza i compagni: «Il campionato è ancora lungo»

«Il campionato è ancora lungo, ci sono tante partite insidiose per tutti e noi andiamo per la nostra strada fino alla fine». Matteo Politano non ci sta ad alzare bandiera bianca, l'esterno del Napoli prova a rialzare i compagni dopo il ko contro il Milan. «Siamo partiti bene, creando 2-3 occasioni. poi è uscito il Milan con il palleggio, noi ci siamo abbassati senza riuscire più a venire fuori. Le motivazioni in partite del genere vengono in automatico, loro sono stati più bravi a sfruttare le occasioni».

LEGGI ANCHE Insigne, tutti hanno fatto male: «Nessuno ci ricorderà così»

«Ora il Milan è già il passato. Da domani dobbiamo pensare la Verona che è un altra squadra forte che ti marca a uomo e non sarà facile» ha continuato Politano in zona mista. «Ci è mancato l'ultimo passaggio, non siamo riusciti mai a creare pericolosità davanti. Se non metti il 100% di intensità e cattiveria, le partite contro squadre forti come il Milan non le vinci».