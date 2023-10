Napoli-Milan, probabili formazioni: Anguissa recupera e si allena con il gruppo

La migliore notizia dal pomeriggio di Castel Volturno: Zambo Anguissa ha svolto l'intera seduta di lavoro in gruppo con i compagni. Il centrocampista napoletano ha saltato le due ultime partite contro Verona e Union Berlino, aveva messo nel mirino il big match di domenica contro il Milan e sarà comunque a disposizione di Rudi Garcia.

Anguissa rientrerà tra i convocati dell'allenatore francese, ma difficilmente sarà titolare: il guaio fisico avuto nelle ultime settimane non è di poco conto, Garcia sembra orientato a confermare il suo sostituto Cajuste dal primo minuto e poi portare il camerunese in panchina per ogni evenienza.