Napoli-Milan live: probabili formazioni e dove vederla in tv

La serie A riparte dopo l'ultima sosta per le Nazionali. E riparte con il big match dello stadio Maradona, una staffetta scudetto. Il Napoli cerca l'ultima enorme ipoteca sul tricolore, il Milan cerca un segnale di ripresa dopo gli ultimi risultati deludenti. Out Osimhen per infortunio, toccherà al Cholito Simeone guidare l'attacco azzurro. Pioli, invece, dovrà fare a meno di Ibrahimovic, costretto di nuovo ai box dopo gli impegni con la sua Svezia.