Napoli-Milan, i titolarissimi di Spalletti e Lobotka si riprende il centrocampo

Ci sono tutti, finalmente, ad allenarsi a Castel Volturno Anche Anguissa e Lozano sia pure per conto loro anche se con il messicano bisogna procedere con maggiore prudenza. Alla riunione tattica partecipa anche il Chucky ed è il segnale che lentamente sta per riaggregarsi al gruppo. Tra oggi e domani si capirà se il centrocampista potrà andare in panchina mentre l'attaccante forse può tornare disponibile con il Verona. Ma sono tutti lì quando...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati