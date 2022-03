Formazione quasi fatta per Luciano Spalletti. Un ultimo piccolo dubbio riguarda l'esterno destro d'attacco con Matteo Politano favorito su Elmas. Stanislav Lobotka torna dal primo minuto e sarà questa l'unica novità rispetto alla formazione schierata all'Olimpico contro la Lazio. Buone notizie per Lozano che ha svolto ieri l'intero alenamento in gruppo e potrebbe tornare a fare parte dei convocati, stesso discorso per Anguissa.