Napoli-Milan, probabili formazioni: Spalletti ritrova Anguissa e Demme

L'assenza di Victor Osimhen si farà sentire, ma dalle nazionali non arrivano ulteriori problemi al Napoli di Luciano Spalletti. Anzi, questa mattina in gruppo anche l'ultimo dei rientri, tra i più attesi: Zambo Anguissa è rientrato dall’impegno con il Camerun e ha bruciato subito le tappe, svolgendo l’intera seduta in gruppo con i compagni.

Il centrocampista azzurro ci sarà domenica contro il Milan, così come ci sarà anche Diego Demme: il tedesco questa mattina ha svolto l’intera sessione in gruppo con il resto dei compagni e sarà a disposizione. Out con Osimhen, invece, anche Bartosz Bereszynski: il terzino polacco ha svolto lavoro personalizzato in campo dopo l'infortunio con la nazionale.