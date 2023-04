Sarà anche la partita dell'anno, ma le abitudini non si cambiano: la vigilia è in famiglia, o con gli amici. Così, al solito, niente ritiro, nessuna clausura per gli azzurri: la preistoria lasciamola agli altri, Luciano Spalletti non cambia nulla neppure in questo bivio con la leggenda. I giocatori quasi campioni d'Italia si vedranno solo questa mattina, nell'hotel di Pozzuoli che li ospita nelle ore che portano al match. Un ritiro proprio sul vulcano della Solfatara e la sua immensa distesa di fumarole: il modo migliore per prepararsi ad affrontare... il diavolo in rossonero. E poi tutti allo stadio: non un campo qualsiasi, ma il Diego Armando Maradona con i suoi 55mila spettatori e il record di incasso del club con circa 5,5 milioni. Aurelio De Laurentiis (che ieri a pranzo era con Mamuka Jugeli, agente di Kvara: argomento, il futuro della stella georgiana) potrebbe anche esserci alla fine, anche se è in dubbio: ha un volo per gli Usa domani ma neppure lui resiste al fascino della prima semifinale di Champions che bussa alla porta del suo club. Aveva deciso di non andare allo stadio ma alla fine potrebbe sedersi al suo posto. Anche per godersi dal vivo il risultato del suo colpo di genio: la rappacificazione del tifo azzurro. Ieri sera ha rivisto i capi delle due curve, sempre al Britannique, per discutere della festa per lo scudetto. Ma arriva anche un altro segnale: ha consentito ieri anche ai gruppi ultrà che non hanno la tessera del tifoso di comprare gli ultimi tagliandi disponibili per il big match di stasera, in tribuna centrale inferiore. In pratica, se dovesse andare allo stadio, gli ultrà senza fidelity card (il Napoli aveva deciso l'obbligo per assistere al match) saranno davanti a lui. Napoli-Milan è 96 anni di storia e 172 scontri infuocati a partire dal primo, il 2 ottobre del 1927 che il Milan vinse per 5-1. Forse altre volte è stato così atteso, come quel 1° maggio del 1988 (3-2 per il Milan), ma di sicuro mai così decisivo e così ricco.

Ma il meglio del pallone d'Italia rotola qui. Sul prato gente che farà ammattire nel prossimo mercato le big della Premier. Leao, Brahim Diaz, Osimhen, Kvara, Tomori, Tonali, Zielinski, Rrahmani, Di Lorenzo: se ci riuscite, provate a prenderli. Sono 29 i nazionali delle due rose, compresi Maignan e Giroud che sono vice campioni del mondo con la Francia. 114 televisioni manderanno live il grande spettacolo del Maradona, altre 16 in differita, la gara avrà gli occhi del mondo addosso. Ed è una gara che mette in palio almeno 100 milioni di euro. Fin da subito c'è un assegno da 12,5 milioni di euro, con l'opportunità di metter in cassa altri 23,5 milioni nel caso di vittoria nella notte di Istanbul. Il totale dei proventi Uefa del Napoli si aggira attorno agli 80 milioni. Da quando c'è la Champions 11 volte c'è stata la rimonta partendo dall'1-0 dell'andata. Uno che la remuntada l'ha fatta è Juan Jesus. «Vincemmo con il Barcellona di Messi, Iniesta per 3-0 dopo aver perso al Camp Nou per 4-1. Ma stavolta mi sembra una impresa più semplice di quella. Kim? Gioco al suo posto, quella volta giocai al posto di Fazio. Ho 12 anni di serie A, non credo di essere inferiore a qualcuno».

Sul lungomare della città, dove soggiorna il Milan, un lungo cordone di sicurezza tiene a distanza i tifosi. Un centinaio di napoletani ha accolto i rossoneri. Fischi per tutti e soprattutto per Leao e Theo che il giorno prima era stato vittima di una serie di beceri, schifosi e insopportabili insulti a suo figlio di un anno da pseudo tifosi del Napoli su Twitter. Arriveranno nelle prossime ore i 2.500 milanisti. Per questioni di sicurezza, non è stato indicato un meeting point.