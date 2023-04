Napoli-Milan, probabili formazioni: Spalletti ha scelto Politano, Ndombele e Mario Rui

Le scelte di Luciano Spalletti sembrano solo apperentemente scontate. Perché il tecnico del Napoli, a poche ore dalla gara con il Milan, sa bene che il ragionamento va fatto sui 90 minuti. Magari pure sui 120 minuti. Dunque, vero che conta chi inizia ma pure chi finisce la partita. Motivo per cui ha deciso di conservare Elmas e Lozano per provare a sparigliare le carte, nel caso in cui Pioli riesca di nuovo a imbrigliare le forze offensive degli azzurri.

I ballottaggi sono tutti risolti: già stamane, nel ritiro di Pozzuoli iniziato da poco, ognuno sa quello che deve succedere. Mario Rui, nonostante i due errori su Brahim Diaz, resta titolare: gli è stato ampiamente spiegata la sua ingenuità sulla ripartenza di San Siro (bisognava fare fallo) e tocca a lui. Matteo Politano, che sembra molto più in forma, viene preferito a Lozano che da subentrante probabilmente può dare una mano maggiore.

Tanguy Ndombele titolare è la novità, perché Elmas sta dimostrando tutto il suo valore (gioca da tutte le parti, impressionante).