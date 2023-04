Napoli-Milan, la protesta degli ultras a Fuorigrotta: contestato De Laurentiis

È andata in scena la protesta degli ultras del Napoli contro il caro biglietti e le restrizioni date dall'applicazione del regolamento d'uso dello stadio Diego Armando Maradona.

Più di mille i tifosi riunitisi all'esterno della stazione di Mostra della Cumana, a Fuorigrotta. Presenti i gruppi organizzati sia della Curva A che della Curva B. Diversi i cori intonati: da quelli di sostegno alla squadra allenata da Luciano Spalletti, a quelli per la celebrazione di un probabile storico terzo scudetto.

Non è mancato qualche coro di contestazione al presidente del club, Aurelio De Laurentiis. La manifestazione si è sciolta alle ore 18.15, momento in cui i supporter azzurri si sono diretti verso i rispettivi settori dell'ex San Paolo per assistere alla gara tra Napoli e Milan in programma alle 20.45.