Napoli-Milan: Raspadori c'è, rientrato anche Kvaratskhelia

Giacomo Raspadori ritrova il Napoli: la notizia migliore per Luciano Spalletti in vista del Milan arriva proprio dall'attaccante azzurro che tornerà a disposizione con ogni probabilità dalla prossima domenica contro i rossoneri, in un mese importante per il destino della squadra. In dubbio ancora Demme e Bereszynski che anche oggi hanno svolto lavoro personalizzato in campo.

La squadra azzurra si è ritrovata questa mattina a Castel volturno con diversi rientri: Elmas, Rrahmani, Olivera, Simeone, Kvaratskhelia, Kim e Ostigard sono rientrati dagli impegni con le Nazionali. Spalletti ha a disposizione il gruppo quasi al completo: ancora attesi i rientri di Anguissa e Osimhen, probabili titolari domenica contro il Milan con soli due allenamenti in gruppo.