Non solo sulla lista di mercato del, quello di Luka Jovic è un nome che piace tanto anche al Milan della prossima stagione. Con o senza, con o senza, il cui futuro in rossonero sembra sempre più lontano. L'attaccante serbo è uno dei primi obiettivi di mercato per ilche avrebbe già contattato il Real Madrid per conoscere le cifre dell'eventuale spostamento dalla Spagna alla Serie A.Come riporta Sportmediaset, Fali Ramadani farà da intermediario in queste settimane. L'obiettivo dell'agente del calciatore è spostareda Madrid dopo un'annata negativa e farlo con la migliore formula possibile: il Real ha speso circaun anno fa per prelevarlo dall'Eintracht Francoforte. Anchee il Napoli si sono interessati all'attaccante serbo da rilanciare, l'Italia resta quindi destinazione principale in caso di cessione in estate.