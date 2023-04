Napoli-Milan sfida per Asensio? Può sostituire Lozano

Hirving Lozano pronto a salutare il Napoli. A fine stagione e con uno scudetto - si spera - in tasca, il messicano dirà addio agli azzurri dopo quattro stagioni e prima della fine del suo contratto, prevista tra un anno. Difficile, infatti, immaginare un nuovo accordo tra le parti con il club di De Laurentiis che non è più disposto a sborsare 4,5 milioni a stagione per il Chucky e il calciatore desideroso di monetizzare con il nuovo accordo.

Secondo Fox Sports Messico, infatti, per Lozano si potrebbero far avanti club inglesi e spagnoli con la possibilità di mantenere o addirittura aumentare le cifre dell'ingaggio attuale. Ecco perché il Napoli si sarebbe interessato nelle ultime settimane a Marco Asensio: lo spagnolo classe 1996 resterà senza contratto a giugno e si libererà dal real Madrid. Un'occasione ghiotta per i club europei: oltre al Napoli, anche Milan e Borussia Dortmund starebbero pensando al calciatore nato a Palma de Mallorca.