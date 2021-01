Il nome di Junior Firpo finisce anche sulla lista di mercato del Milan di Paolo Maldini. Il club rossonero, secondo quanto riportato da Sky Sport, si sarebbe inserito nel discorso del terzino spagnolo del Barcellona con altri club per questo mercato invernale. Anche il Napoli ha avuto qualche approccio per il calciatore, che però non sarebbe convinto di lasciare la Liga se non per un progetto in cui potrà essere protagonista (e non riserva di lusso come accadrebbe a Milano).

Il nuovo obiettivo in comune di azzurri e rossoneri si chiama però Otavio, 25enne trequartista del Porto che è in scadenza di contratto in estate. Secondo i media portoghesi il Milan avrebbe già avanzato un'offerta per portarlo in Italia ma ci sono altri club italiani che stanno sondando il terreno, tra cui Napoli e Inter. Il brasiliano ha giocato 20 partite segnando anche 3 gol in questa prima parte di stagione.

