Napoli-Milan, biglietti in vendita: obiettivo pienone, curve a 15 euro

Dopo il Maradona pieno in occasione di Napoli-Barcellona, il club azzurro spera di poter ripetere l'atmosfera vista sugli spalti anche per la sfida contro il Milan, in programma il 6 marzo. Un match probabilmente decisivo per la corsa alla vetta: il Napoli avrà a disposizione ancora il 75% della capienza massima dello stadio, con le Curve in vendita a 15/20 euro e i Distinti 35/40 euro.

I prezzi dei biglietti