Napoli-Milan, Spalletti annuncia Osimhen: «Al ritorno ci sarà al 100%»

«Osimhen al 100% sarà a disposizione» parola di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che già pensa alla gara di ritorno dei suoi in Champions contro il Milan: «La programmazione va in quella direzione, non averlo rischiato ci permetterà di completare quel lavoro, poi può succedere di tutto».

Il toscano ha chiamato a raccolta anche i tifosi dopo la brutta serata di qualche settimana fa al Maradona: «Mi è dispiaciuto vedere lo stadio così, con una squadra che sta vincendo il campionato dopo trentatré anni. Al ritorno, per quello che ci giochiamo, se succede ancora io lascio la panchina e vado via. Lo meritano pure i cqlciatori che sono eccezionali ma sensibili, si è giocato in un clima che non ci ha aiutato ed è inspiegabile prendere in ostaggio la squadra».