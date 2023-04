Napoli-Milan, Spalletti incontra la troupe americana: una bottiglia del suo vino in regalo

Napoli-Milan sarà una notte speciale: tanto da far arrivare dall'America anche uno dei più importanti broadcaster sportivi al mondo come la Cbs. L'emittente a stelle e strisce sarà in città per la sfida di questa sera e ieri ha incrociato Luciano Spalletti per lo speciale sulla squadra azzurra che andrà in onda anche negli Stati Uniti al termine di questa fantastica stagione che tutti si augurano possa concludersi con lo scudetto. L'allenatore toscano ha incontrato la troupe americana regalando loro una delle bottiglie di vino prodotte da La Rimessa, la sua tenuta in Toscana.

Come for the pregame chat stay for Spalletti’s proprietary wine pic.twitter.com/LxQEqeKFu2 — Andres Cordero (@DreCordero) April 1, 2023