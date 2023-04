Il Napoli pareggia col Milan al Maradona ma non basta per continuare a sognare la gloria europea. Di gol i rossoneri ne avevano fatto già uno a casa loro e questo, aggiunto a quello con cui ieri gli uomini di Pioli hanno messo al sicuro il passaggio del turno, probabilmente è stato decisivo.

Tirando le somme, e volendo essere razionali, alla fine del triplice confronto con i rossoneri il Napoli porta a casa soltanto un pareggio e due sconfitte, una con i crismi della paliata, l’altra del “corto muso”. Ma la sostanza non cambia, il Milan se non ha ridimensionato il Napoli sicuramente ne ha svelato l’aspetto più umano, più fragile, più tremante al cospetto degli dei.

Il Napoli di Spalletti, dunque, e da ieri ne abbiamo la matematica conferma, non è fatto di alieni o extraterrestri come pure in molti hanno scritto nei mesi passati. È fatto di persone, cuori, piedi e gambe normali che però, proprio per questo, proprio per la “ordinarietà” della loro natura, hanno fatto finora qualcosa di straordinario. Nessuno si stupisce se Caravaggio fa un capolavoro. Diverso è se un dipinto con le caratteristiche di un Caravaggio viene fatto da un apprendista pittore. Gli azzurri non erano pronti per una semifinale di Champions e probabilmente non lo era nemmeno la città, già tutta protesa alla ricerca dei biglietti aerei per Istanbul senza prima aver giocato almeno una delle tre gare con i detentori di sette Champions League.

Forse questa partita, più del gol di Osimhen al novantesimo, ha reso il Napoli finalmente una squadra europea. Mai più si penserà di aver già vinto qualcosa senza averla prima matematicamente in tasca. E adesso, testa al campionato, c’è uno scudetto da difendere...