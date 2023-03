Napoli-Milan, la difesa di Ticketone: «De Laurentiis decide i prezzi dei biglietti»

«Si polemizza tanto, ma sono gli stessi prezzi fatti dal Milan, normali a certi livelli in Champions League». Le parole sono di Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne, la piattaforma che ha messo in vendita i biglietti per le partite del Napoli di Spalletti in questa stagione: «Questa sarà la partita più importante della storia del club. Quindi davvero non capisco e non vedo la stranezza. Sono prezzi in linea, senza voler difendere la società e ribadendo che non è TicketOne a stabilire il costo di un evento».

«La Fidelity Card è stata voluta dalla società, è un modo per tracciare con sicurezza la vendita dei ticket e debellare il fenomeno del bagarinaggio» ha continuato Bardelli a Radio Punto Nuovo. «E poi è anche un modo per fidelizzare e premiare tutti quei tifosi che godono anche di normale abbonamento allo stadio. Starà al Napoli, vedremo se sarà applicata anche in Serie A. Io mi auguro di sì, con le fidelity è molto più sicuro andare allo stadio e debellare il bagarinaggio. Solo così possiamo evitare fenomeni illegali e rivendita a prezzi maggiorati».