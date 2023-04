Napoli-Milan, unione tifosi: «Ce lo chiede Spalletti, tifiamo per la storia»

Anche l'Associazione Uanm - Unione Azzurra nel Mondo, che contiene al suo interno i Club Napoli sparsi per il mondo - ha fatto sentire la sua voce nelle ultime ore, dopo le parole di Luciano Spalletti in vista di Napoli-Milan: «Tifiamo Napoli da tutto il mondo. Cerchiamo di portare Napoli, nel nostro piccolo, nel mondo. Dopo la partita di Milano, la prestazione maestosa, la sconfitta cocente, sentiamo più che mai quell’irrefrenabile desiderio che ci accompagna sempre: spingere la squadra verso il successo. Ma martedì non giochiamo per un successo; giochiamo per la storia» si legge dal comunicato con cui anticipano il match di martedi in Champions.

Come con Maradona oltre trent'anni fa: «Abbiamo sentito l’appello di Spalletti; quello di far sentire forte la nostra voce. Un appello che è stato un brivido nel brivido; specie quando si è accavallato al ricordo dell’appello di 35 anni fa fatto da Diego: "Non voglio una sola bandiera del Milan. Voglio che sia tutto azzurro". Siamo sicuri che dall’alto ce lo sta ripetendo. Non si gioca per una partita; si gioca per la storia. E noi vogliamo scendere in campo».