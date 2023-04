Napoli-Milan, gli ultras non tesserati allo stadio in tribuna centrale

Un incontro al Britannique, dopo che nel pomeriggio ai capi dei gruppi organizzati che hanno deciso di non prendere la tessera del tifoso era stato consentito l'acquisto dei biglietti di tribuna centrale inferiore. Aurelio De Laurentiis continua nella sua marcia di riappacificazione con il mondo degli ultras: ha parlato della festa scudetto, delle sue idee di come organizzarle, ha raccolto i progetti che hanno in mente i leader delle sigle del tifo napoletano e ha dato appuntamento a una call conference a fine settimana, perché il patron da domani è negli Stati Uniti.

La mano tesa è sulla possibilità di acquistare i tagliandi senza fidelity card. Che per Napoli-Milan non era una scelta imposta dal Viminale e dall'Osservatorio ma una decisione del tutto discrezionale da parte del club azzurro. Ieri, però, per consentire ai gruppi della Curva B che invece la tessera del tifoso non l'hanno mai voluta sottoscrivere, ha consentito l'acquisto dei pochi tagliandi rimasti nella tribuna centrale inferiore. Un gesto simbolico ma significativo del new deal.

Se De Laurentiis deciderà di andare allo stadio - è ancora in forse per via del viaggio in programma domani - si troverà proprio gli ultras davanti a sé.