Napoli-Milan, mancano undici finali: «Match scudetto? No, importante»

«È una partita importante per noi e anche per i nostri tifosi, siamo molto carichi e speriamo di fare bene» ha detto Cristiano Giuntoli, protagonista a Dazn prima del fischio d’inizio di Napoli-Milan. «Ci arriviamo dopo tanto lavoro ma manca ancora un bel po’ di tempo, restiamo coi piedi per terra e con undici finali da affrontare. Serviva pazienza con la nostra squadra, alcuni venivano da altre realtà e con Spalletti li abbiamo aspettati».

Ai microfoni di Dazn anche Stanislav Lobotka, oggi al centro del Napoli insieme con Fabian Ruiz. «Mi trovo molto bene con lui nel possesso palla, ma mi trovo bene anche con tutti gli altri miei compagni e l’unico pensiero è far felici i tifosi. Non sarà una sfida tra me e Kessie, loro hanno tanti calciatori bravi a cui bisogna fare attenzione. Vogliamo dare il meglio, poi vedremo come andrà a finire» ha detto il centrocampista slovacco.