Napoli-Milan: vigilia da doppio ex per Walter Novellino. «Ma io tifo per gli azzurri»

«Il Napoli? Sta disputando un campionato strepitoso, qualcosa di incredibile». Alla vigilia della sfida con il Milan della squadra di Spalletti, anche l’ex allenatore degli azzurri, e centrocampista rossonero alla fine degli anni ’70, Walter Novellino, oggi allenatore della Juve Stabia, si è soffermato sul big match del “Maradona”: «E’ una gara spettacolare – ha commentato -, contro ci sono due formazioni fortissime. Degli azzurri c’è ben poco da dire, o da aggiungere a quanto di meraviglioso stanno facendo in campo. Il Milan è un pezzo del mio cuore, anni bellissimi da calciatore, anche se alla partita arrivano in un momento non troppo brillante. Quanto a me, beh, sono onesto, da campano doc non posso che tifare Napoli. Sono convinto che sarà spettacolo vero nei novanta minuti».