Napoli-Milan, le voci dei tifosi tra ottimismo e scaramanzia | Video

Il ventre di Napoli freme in attesa del big match di domani sera tra Napoli e Milan. Sono ottimisti i tifosi ma per scaramanzia non si sbilanciano. Due a uno, il risultato più gettonato quando gli si chiede un pronostico. Senza nessuna remora nel pronunciare la parola magica che inizia con la lettera esse. «Vinciamo minimo 2-1. La vittoria con la Lazio ci ha lanciato per lo Scudetto, adesso aspettiamo il test Milan. Questa è l’ultima chance, il piazzamento Champions sarebbe un contentino» dice Antonio fuori un bar di piazza Dante. «Segneranno Zielinski e Mertens, vincere sarebbe un bel passo per lo scudetto. Se non dovessimo portare a casa la vittoria, bisogna vedere cosa faranno le concorrenti» spera un altro tifoso in compagnia della fidanzata. Anche un gruppo di turisti provenienti da Ostuni in Puglia, supporters della Juventus, intervistati in via Toledo, sono convinti della vittoria del Napoli: «2-1 o 3-0 per il Napoli. Per lo scudetto, tra i rossoneri e gli azzurri preferiamo lo vincano i secondi».

Via Toledo e lo stadio Maradona non sono mai stati così vicini. Alla vigilia di una partita determinante ai fini del campionato, la testa, pervasa dall’ottimismo della volontà, è già proiettata a domani sera: «Domani sera vedremo una doppietta di Osimhen, ne sono sicuro. Dobbiamo vincere, un pareggio non serve a niente», avverte Emanuele, tifosissimo del Napoli. C’è chi però non si inerpica in avventati pronostici, e fedele alla proverbiale scaramanzia made in Naples, non si sbottona: «Glielo dico in napoletano: o mo’ o mai più. Non aggiungo altro», afferma l’edicolante Vincenzo.

Gli scongiuri, si sa, non finiscono mai e allora si ricorre alla tecnica di dire il contrario di ciò che si desidera. «Domani perderemo malamente: 3-0», incrocia le dita Armando Piccolo, commerciante della Galleria Umberto I. «Scaramanzia a parte – aggiunge - il Napoli deve far capire subito all’avversario, sin dai primi minuti di gioco, che può dominare la partita. Noi dagli spalti, loro in campo, come ai tempi di Maradona, Bagni e Bruscolotti. Bisogna vincere e basta, senza farsi prendere dall’ansia da prestazione».

Liberato, giovane tifoso del Milan, proveniente da Ariano Irpino, resta altrettanto cauto: «Credo che il Napoli farà una buona partita e sia avvantaggiato rispetto a noi che negli ultimi tempi stiamo soffrendo tantissimo. Il calcio è strano, però, può succedere di tutto. Secondo me il Napoli può vincere ma vedo un pareggio come il risultato più probabile».