Napoli, Milenkovic piace in Premier: lo United ha pronti 40 milioni

Nella lista di possibili rinforzi in vista della prossima stagione, resta in casa Napoli il nome di Nikola Milenkovic, in vista di una possibile cessione di Kalidou Koulibaly. Il serbo classe 1997 che piace alle big italiane e che ora comincia a interessare anche agli occhi dei top club stranieri.

Secondo quanto informato da The Sun in Inghilterra, infatti, il nome di Milenkovic è finito nel mirino del Manchester United, che continuerà la corsa alla Premier con Ole Solskjaer: l'allenatore dei Red Devils ha chiesto alla dirigenza informazioni sul centrale della Fiorentina da poter affiancare a Maguire il prossimo anno. Il club inglese potrebbe investire 40 milioni di euro.