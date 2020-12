È andato in scena questa mattina l'atteso incontro a distanza tra il Napoli e gli agenti di Arkadiusz Milik, il polacco in scadenza con gli azzurri ma ancora "progioniero" di un progetto tecnico di cui non fa parte. I rapporti tra le parti restano tesi, visto che il Napoli non sembra intenzionato per ora a particolari concessioni nei confronti di Milik sia per quanto riguarda la situazione legata alle vecchie pendenze tra il calciatore e il club, sia per il prezzo d’uscita, fissato tra i 15 e i 18 milioni di euro.

Una tensione che di certo non migliora la situazione di Milik che vorrebbe liberarsi dal Napoli per cominciare una nuova avventura e soprattutto per potersi giocare la convocazione ai prossimi Europei con la Polonia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, al Napoli non sono arrivate offerte concrete per il polacco: ma a condizioni diverse da quelle attuali sarebbero tantissimi i club interessati al calciatore, che a parametro zero rappresenta ancor di più un’occasione ghiotta per molte squadre.

