Contro il Barcellona è entrato per prendere il posto dell'infortunato Mertens, e ora Arek Milik dovrà caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco del Napoli in attesa del rientro del belga. Intanto il polacco ha festeggiato con due giorni di anticipo il suo compleanno con un party dal dress code «total white». Nella serata di mercoledì, infatti, Arek ha accolto i compagni di squdra e i gli amici napoletni più stretti all'Ambasciatori, nuovissimo locale di Chiaia per brindare ai suoi 26 anni accompagnato da uno spettacolo di musica dal vivo e dalla selezione musicale del dj Christian Ciotola. © RIPRODUZIONE RISERVATA