Napoli, il messaggio di Milik: «Complimenti per le otto vittorie»

È tornato al gol dopo l'infortunio anche Arkadiusz Milik, l'ex attaccante del Napoli che da un anno si è trasferito in Francia al Marsiglia. E nella gara di Ligue 1 di ieri contro il Lorient, allo stadio, un tifoso con la felpa del suo ex club si è ritrovato dietro di lui proprio al momento della rete. L'occasione, per Arek, di mandare un saluto agli azzurri: «Complimenti al Napoli, otto vittorie su otto partite» ha scritto il polacco.

