È al centro di tante attenzioni Arkadiusz Milik , l'attaccante polacco che è finito nell'occhio del ciclone negli ultimi giorni per un contratto che sarà in scadenza nel 2021 e che non è stato ancora rinnovato.sembra aver perso posizioni nelle gerarchie con il ritorno in campo da protagonista di, ma sui social suona la carica in vista dei prossimi impegni.«Lavoro, lavoro, lavoro, solo questo. Testa alla prossima sfida» ha scritto oggi su Instagram il polacco che ha giocato da titolare la sfida al Torino dello scorso sabato. Testa all'dunque, con la voglia di prendersi la finale di Coppa Italia e sognare un trofeo che sarebbe importantissimo per tutto il gruppo azzurro e per il neo allenatore Gattuso