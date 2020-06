LEGGI ANCHE

Da oggichiederà alla squadra di mettere da parte il pensiero dei rinnovi e dell'eventuale addio al Napoli. Almeno per 10 giorni il tecnico azzurro vuole un gruppo che sia concentrato solo su quello che è l'obiettivo principale della stagione: la conquista della Coppa Italia. Sa bene che solo su un punto il capitano Insigne e il resto del gruppo pretendono chiarezza: il pagamento degli stipendi. La posizione dello spogliatoio è chiara e anche per una questione di testa i giocatori attendono l'arrivo (promesso) dia Castel Volturno per poter affrontare la questione degli eventuali tagli alle mensilità. Ma, di sicuro, l'inizio della discussione non potrà avvenire dopo la gara di ritorno della Coppa Italia. Dunque, già da domani ogni momento è quello giusto per affrontare la questione. Ma il ds Giuntoli, parlando a Sky sport sulle strategie di mercato, lancia due segnali assai importanti. E non di poco conto. Dice, per prima cosa che «chi non ha voglia di restare andrà via» e poi spiega ancora parlando di Milik che «per restare serve la giusta testa» ed è in questo caso un segnale chiaro anche pere compagnia.Se anche uno tradizionalmente prudente comedà per imminente la firma al rinnovo di Mertens, vuole dire che l'affare è praticamente concluso. L'accordo totale sia sulla questione fiscale relativa ai vari bonus che sul contratto per lo sfruttamento dei diritti di immagine. Ormai è solo una questione strettamente legata all'aspetto della stesura del contratto finale: 4,5 milioni di euro fino al 2022 con opzione Napoli per un'altra stagione. Tutto fatto. E questa intesa allontana Milik: perché il polacco patisce questa enorme competizione con il belga. Sa che, con la conferma di Gattuso, ci sarà di mezzo sempre un gioco di alternanza. Con Mertens destinato a un ruolo di primo piano. Poiché Milik si sente maturo per essere protagonista di una nuova avventura, ecco che l'interesse della Juventus è estremamente intrigante. I contatti ci sono, gli emissari gli stessi che poi hanno portato Higuain alla Juventus. Ma oggi come allora è una questione di liquidità: nel senso che De Laurentiis ha già fatto sapere che non vuole pedine di scambio in questa operazione. Mentre Paratici vorrebbe inserire uno tranell'affare Milik. Soprattutto Romero è uno che piace molto a Gattuso (e non solo a lui, perché è una delle rivelazioni del nostro campionato) ma il Napoli vuole almeno 40 milioni per Milik. Senza contropartite. Un punto interrogativo anche se, spiega Giuntoli, «c'è la volontà di trovare un accordo per il rinnovo». Ma le distanze sono abissali e difficilmente colmabili. «Se non volesse rimanere andrà sicuramente sul mercato e noi cercheremo un altro attaccante di livello», dice ancora il ds azzurro. Tra i nomi interessanti per il Napoli, il dirigente non smentisce i sondaggi per Azmoun e Jovic, ma anchedel Gremio edel Lilla (quest'ultimo è il preferito di Gattuso e il peso del tecnico sarà decisivo nel prossimo mercato). Altro obiettivo è Boga: «Un esterno molto bravo».«Stiamo lavorando con Gattuso per costruire una squadra che possa tornare subito competitiva anche per lo scudetto. C'è la forte volontà di andare avanti con lui ancora per molto tempo», spiega ancora Giuntoli. A un passo dalla fumata bianca anche per il rinnovo di Zielinski, come ammette il dirigente napoletano «mentre per Callejon stiamo aspettando: qualsiasi cosa sceglierà José non ci saranno problemi da qui a fine stagione». Parlando a una radio colombiana, Ospina invece inizia già a bussare alla porta del rinnovo: «Ho ancora due anni di contratto con il Napoli, ci sono alcune situazioni da chiarire».