LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

torna dopo un mese e con una prestazione da leader. «La prima tripletta non si scorda mai, sono contento stasera, davanti al nostro pubblico», ha detto il polacco. «È una notte bellissima per me soprattutto per il momento difficile che viviamo. Speriamo sia alle spalle, ora».«Proviamo a concentrarci solo su quello che accade in campo e non su quello che si dice fuori. Per questo abbiamo vinto stasera», ha continuato il bomber polacco a Sky Sport. «Passare il turno ci rende molto felici. Mertens mi ha lasciato tirare il primo rigore, sono contento per il suo gesto e poi alla fine ha segnato anche lui. Non ho niente da dire su, il gruppo pensa solo a lavorare, ci sono troppe chiacchiere fuori dal campo».