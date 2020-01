LEGGI ANCHE

7 - Fra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei in corso con almeno sette reti messe a segno, Arkadiusz #Milik è l'unico che ha disputato meno di 10 presenze. Distruttivo.#NapoliInter pic.twitter.com/GxdzoUR88V — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 6, 2020

Un altro gol senza sorrisi per Arkadiusz Milik , l'attaccante polacco che ha saputo marcare il tabellino a fine primo tempo contro l'Inter per un gol che non servirà al suo Napoli nella rincorsa ai nerazzurri. Quella di Arek è la settima rete in questa Serie A, la decima se consideriamo anche lagiocata dal polacco fin qui.Numeri che danno anche un simpatico primato all'attaccante azzurro. Secondo i dati Opta infatti, tra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei in corso con almeno sette reti messe a segnoè l'unico che ha disputato meno di 10 presenze. Numeri da urlo con una media di un gol ogni 95 minuti in campo, poco più di una partita completa.