Ancora problemi di indisponibilità per Gennaro Gattuso, l'allenatore azzurro che a Castelvolturno sta preparando la partita di venerdì sera in campionato contro il Brescia.Come comunicato dal sito ufficiale, Milik ha svolto allenamento col gruppo saltando solo la partitina finale.Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Hysaj, infortunato al ginocchio domenica. Non si sono allenati invece Llorente e Koulibaly per l'influenza.