Ormai fuori da ogni progetto tecnico, e in attesa di capire se già a gennaio potrà lasciare Napoli e andare via dall'azzurro, Arkadiusz Milik sembra volersi ancora godere le bellezze napoletane. L'attaccante polacco ha postato sui suoi account social una foto al sole, insieme al suo cane Ganador: «Dopo gli allenamenti... mi dedico a lui» ha scritto Arek.

Parawanu nie ma, ale też jest zaje****** 😅

Dopo gli allenamenti... mi dedico a lui❤🐶

After training...my time is for 🐶❤️🥰 pic.twitter.com/pmFjSUWACx

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) November 3, 2020