LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le voci sul suo conto si sprecano in queste settimane e ilestivo che si avvicina lo vedrà molto probabilmente protagonista.però non pensa al futuro ma al presente, e il presente si chiama Inter: domani i nerazzurri al San Paolo per la semifinale attesa di. «Finalmente ricominciamo» ha scritto sui social il polacco, postando una foto dell'allenamento pomeridiano di rifinitura al San Paolo.