Napoli, Milik torna in Serie A? Gli agenti a colloquio col Marsiglia

Le strade di Arkadiusz Milik e del Napoli potrebbero già ritrovarsi in estate: secondo i rumors provenienti dalla Francia, infatti, l'avventura dell'attaccante polacco al Marsiglia sarebbe già alla conclusione dopo appena sei mesi vista la volontà forte del calciatore di vestire la maglia di club più importanti in giro per l'Europa.

Secondo quanto riportato da RMC Sport in queste ore, però, ci sarebbe stato nei giorni scorsi un incontro tra la dirigenza francese e gli agenti del polacco, che a gennaio avevano concluso per il passaggio dal Napoli in Francia. La dirigenza del Marsiglia ha informato l'entourage del polacco della volontà del club di mantenerlo o lasciarlo andare solo in caso di offerta irrinunciabile.