Napoli, Mina per il dopo Koulibaly? Può ritrovare Ospina in azzurro

Se l'avventura a Napoli di Kalidou Koulibaly dovesse concludersi quest'anno, allora tra i nomi sulla lista azzurra per sostituire il gigante senegalese c'è anche quello di Yerry Mina, altro gigante della difesa voglioso di trovare una nuova casa e una rinnovata continuità in Europa.

Secondo quanto riportato in Colombia da El Deportivo, Mina è in uscita dall'Everton di Carlo Ancelotti, l'ex allenatore del Napoli che l'ha utilizzato quasi sempre a Liverpool in questa stagione. Per il club inglese Mina non è imprescindibile e sarà messo sul mercato in caso di offerta convincente: il club di De Laurentiis sarebbe interessato a un prestito con ozpione per il riscatto, in azzurro ritroverebbe anche David Ospina, suo compagno di nazionale in Colombia.