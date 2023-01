Napoli, mini-abbonamento per i tifosi: 40 euro le due partite con Roma e Cremonese

Lo stadio Maradona si riempie di luci in questo gennaio senza sosta. Dopo la sfida con la Juventus, la squadra di Luciano Spalletti riceverà nelle prossime due settimane la Cremonese in Coppa Italia e poi anche la Roma di Mourinho, una gara che potrà essere ancora una volta decisiva nella corsa degli azzurri in vetta alla classifica della Serie A. Per la sfida ai giallorossi, in attesa della determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e in ottemperanza alle indicazioni delle autorità competenti, la vendita sarà vietata ai residenti nella regione Lazio, fatta eccezione per i possessori di fidelity card SSC Napoli.

Così, in vista del doppio impegno casalingo del 17 e 29 gennaio al Maradona, il club azzurro ha riservato ai propri tifosi la possibilità di acquistare un mini-abbonamento valevole per entrambi gli eventi: 40 euro per le Curve, 70 per i Distinti. Dalle ore 12.00 di oggi alle ore 21 di martedì 17 gennaio sarà possibile acquistare il mini-abbonamento sia online che presso i punti vendita abilitati Ticketone. La vendita sarà riservata ai soli possessori fidelity card.

Il tariffario azzurro

I prezzi del mini-abbonamento

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 90,00

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

I prezzi per gli eventi singoli

Napoli-Cremonese per gli abbonati

Tribuna Posillipo € 20,00

Tribuna Nisida € 14,00

Tribuna Family Adulto € 8,00/ € 4,00 (under 12)

Distinti € 9,00

Curve € 6,00

Napoli-Cremonese per i non abbonati

Tribuna Posillipo € 25,00

Tribuna Nisida € 18,00

Tribuna Family Adulto € 8,00/ € 4,00 (under 12)

Distinti € 12,00

Curve € 8,00

Napoli-Roma

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 90,00

Tribuna Family Adulto € 30,00/ € 15,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00